الاتحاد الليبي يكشف عن قائمة المنتخب الأول

أخبار ليبيا24- خاص

كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم عن ، قائمة لاعبي المنتخب الأول، لخوض معسكر تحضيري بالعاصمة التونسية، في الفترة من 15 وحتى 25 فبراير الجاري.