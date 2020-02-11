الاتحاد الليبي يكشف عن قائمة المنتخب الأول
أخبار ليبيا24- خاص
كشف الاتحاد الليبي لكرة القدم عن ، قائمة لاعبي المنتخب الأول، لخوض معسكر تحضيري بالعاصمة التونسية، في الفترة من 15 وحتى 25 فبراير الجاري.
وضمت القائمة 30 لاعبا وخلت من اللاعبين المحترفين وهم “مراد الوحيشي وفتحي الطلحي وجمال سلطان وعبد الحكيم التركي وأبوبكر بوعقيلة ويوسف مينا ومحمود عكاشة ووائل صديره ومنصور رزق والطاهر بن عامر وعبد الله جديدو وعبد الرحيم التريكي”.
إضافة إلى : “محمد التوهامي ومحمد عبد الناصر ومحمد عادل وعلاء القجدار وربيع وادي وأحمد القديري وحسن ماتا وأنس المصراتي ومحمد التاورغي وعبد العزيز الصويعي ومحمد الغنيمي وعمران سالم وصلاح فكرون ومعاذ العمامي وخالد مجدي ومعتز المهدي ومهند بوعجيلة وعبد الله بلعم”.
ويستعد المنتخب الليبي لخوض نهائيات كأس أمم أفريقيا للمحليين وتصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم.
وتأتي تحضيرات منتخب ليبيا تحت إشراف المدرب فوزي البنزرتي و المساعد علي المرجيني، ومفتاح غزالة مدرب حراس المرمى.