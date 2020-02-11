الاتّحاد الأفريقي يتعهّد بتسوية الوضع في ليبيا

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تعهد الاتحاد الأفريقي في ختام قمته السنوية في أديس أبابا، بأن يكون أكثر حيوية وفاعلية في التوسط في نزاعات القارة، وخصوصا في الملف الليبي الذي استبعد منه إلى حدّ كبير.

وتركز المناقشات خلال هذه القمة السنوية الأحد والإثنين، على تزايد النزاعات في إفريقيا.

وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للسلام والأمن إسماعيل شرقي، إن الأمم المتحدة، الوسيط الرئيسي في ليبيا “تحتاج إلينا الآن”.

وأضاف “إنها مشكلة إفريقية ولدينا حساسية قد لا تتوفر لدى آخرين”، مذكرا بـ”الصلة” بين غياب الأمن في ليبيا وصعود الجماعات الإرهابية في مالي والنيجر وبوركينا فاسو في السنوات الأخيرة.

قال إسماعيل الشرقي، إن القادة الأفارقة قرروا إرسال بعثة لتقييم الوضع في ليبيا ومدى احترام وقف إطلاق النار.

وشدد الشرقي على ضرورة تنفيذ مخرجات “قمة برلين”، كما كشف عن رصد مقاتلين قادمين من ليبيا في الساحل الأفريقي ومنطقة بحيرة تشاد.

وشدد الشرقي على أن القادة الأفارقة يرفضون التدخلات الخارجية في ليبيا ويعملون على وقفها.

وقال رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا، الذي تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي يوم الأحد، إن هناك نزاعين في إفريقيا يريد إيجاد حل لهما خلال فترة رئاسته، أحدهما النزاع في ليبيا.

وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، على ضرورة الحل السياسي في ليبيا.