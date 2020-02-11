آغا: كشف مركزي طرابلس حول مبيعاته للعملة الأجنبية يُظهر الظلم لمصارف شرق البلاد

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قال رئيس لجنة السيولة في مصرف ليبيا المركزي البيضاء رمزي آغا اليوم الثلاثاء أن الكشف الصادر من المركزي طرابلس بخصوص مبيعاته للعملة الأجنبية للمصارف التجارية خلال شهر يناير يظهر مدى الظلم الواقع على إدارات مصارف شرق البلاد.

وأضاف آغا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الظلم الواقع على هذه المصارف يأتي من خلال ممارسات وإجراءات تعسفية تمنعها من الاستفادة من عمليات بيع العملة بصورة عادلة.

وتابع رئيس اللجنة :”ستجد من خلال هذا الكشف أن مصرف التجارة والتنمية لم يتحصل على دولار واحد مقابل فتح اعتمادات أو حوالات أو 10000 للأغراض الشخصية، فيما مصرف الوحدة تحصل على خمسة ملايين دولار لغرض فتح اعتمادات ونصف مليون دولار للحوالات ولا شئ لـ 10000 للأغراض الشخصية”.

وواصل آغا أنه بالمقارنة مع مصرف صغير وخاص كمصرف المتحد الذي تحصل على ثمانية وتسعون مليون دولار كذلك الحال مع مصرف التجاري الوطني” .

وأكد رئيس اللجنة بالقول :”لهذه الأسباب هذه المصارف لازالت تعاني من أزمة سيولة بعكس باقي المصارف بالإشارة إلى كشف مركزي طرابلس حول ايرادات النفط بأنها “صفر” .



وكان مركزي طرابلس نشر بيانًا حول الإيراد والإنفاق لشهر يناير الماضي، أحصى من خلاله الخسائر المباشرة من إغلاق الموانئ النفطية ووقف إنتاج الحقول بأكثر من 2.5 مليار دينار، وحذر من أن استمرار هذا الإقفال يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية، وأضاف أنه لم يتحقق أي إيراد من النفط أو بيع المحروقات.