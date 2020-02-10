نضال الليبيين أحبط مخططات الإرهاب في بلادهم

أخبار ليبيا24- آراء حرة

عقب اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير عام 2011 شهدت ليبيا ذات الموقع الجغرافي الهام والموارد الاقتصادية الغنية، حالة من الانفلات الأمني، استغلتها الجماعات المتطرفة، التي جاءت حاملة معها بذور وأفكار التطرف السامة، وتسللت داخل البلاد بهدف تحويلها إلى إمارة متطرفة.

بعد نجاح الثورة في إسقاط النظام المركزي للدولة، برزت في البلاد جماعات مسلحة، تتبنى إيديولوجيات عقائدية مختلفة وتحالفات متباينة، سيطرت على معظم المناطق بهدف تحقيق أهدافها المتطرفة.

ولكون تلك الجماعات لا تحمل معها سوى الإكراه والعنف والتوحش؛ فلقد شهدت ليبيا خلال عقد من الزمن هجمات إرهابية متطرفة استهدفت عدة شخصيات سياسية وحقوقية وإعلامية، كما استهدفت بعثات دبلوماسية أجنبية في بنغازي وطرابلس ومدنًا أخرى، بما في ذلك الهجمات التي استهدفت سفارات فرنسا والإمارات العربية المتحدة في طرابلس، والقنصلية المصرية في بنغازي، ناهيك عن الهجوم على القنصلية الأمريكية الذي أودى بحياة السفير الأمريكي في بنغازي.

وفي تلك الفترة، لم تستثن الجماعات المتطرفة بأعمالها الإجرامية أي أحد، حيث قامت بخطف وقتل مواطنين ليبيين وغربيين على حد سواء، إذ مارست المجموعات المتطرفة التي منها من بايع (داعش)، انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان، من بينها عمليات إعدام فردية وجماعية، والجلد، وبتر الأطراف وقطع الرؤوس.

وبعد غرق البلاد في مستنقع الفوضى والعنف؛ فقد أدرك الليبيون، الذين تضرروا بشكل كبير من وجود الإرهاب بينهم، أن عليهم انتشال بلادهم بها من هذه البركة الدامية.

ومن هنا بدأوا في التصدي للإرهاب، بكل ما أوتوا من قوة وعزم، حيث انطلقوا في تطبيق التدابير الرامية إلى اجتثاثه، واستخدام كافة الوسائل الممكنة لمحاربته بشتى صوره وأنواعه، والتي من أبرزها المقاومة المسلحة، التي خوّل الجيش الوطني الليبي بتنفيذها، وتدابير منع الإرهاب ومكافحته، وتحسين الإجراءات الأمنية؛ بتعزيز دور أجهزة الأمن التي كانت قد اندثر دورها في ظل سيطرة المجموعات المتطرفة على البلاد، إضافة إلى تعزيز دور منظومة القضاء والإعلام والمجتمع لمجابهته.

لقد أظهرت المواجهات خلال السنوات الماضية على مدى اصطفاف الليبيين وعزمهم على محاربة الإرهاب، حيث تلقّت التنظيمات الإرهابية من بينها داعش والقاعدة ضربات مؤلمة أدت إلى هزيمتها وطردها واجتثاثها من معاقلها.

يتفق الليبيون على اختلاف سياساتهم، على ضرورة محاربة الإرهاب ومجابهة التطرف، وتجفيف منابع تمويله، والتصدي لكل أشكاله، التي تعمل على إثارة الفتنة والفوضى والدمار.

لقد كسر الليبيون شوكة الجماعات المتطرفة وأحبطوا كل مخططاتها لتحويل بلادهم إلى إمارة تستهدف أمنهم واستقرارهم، وكذلك أمن واستقرار دول الجوار والعالم برمته.

ولقد اتضح من خلال مواجهة الليبيين للإرهاب، وما قدّموه من تضحيات جسام، أنهم شعب مُسالم ومُحب للحياة والسلام والحرية، وأنهم لا يرضون بالفوضى والدمار والخراب.

كما اتضح أن المجموعات الإرهابية الدخيلة على البلاد، والمتعاونة مع أطراف خارجية، لم تكن تحظى بحاضنة اجتماعية كبيرة تؤهلها لأن تعمل على تنفيذ أحلامها المتطرفة.