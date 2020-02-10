معزب: نقل الوطنية للنفط والمصرف المركزي إلى بنغازي غير قابل للتنفيذ

أخبار ليبيا 24 – متابعات

رأى عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، أنه من المستبعد نقل المؤسسة الوطنية للنفط والمصرف المركزي إلى مدينة بنغازي، في الوقت الراهن، موضحًا أن هذا الطرح غير قابل للتنفيذ.

معزب أضاف في تصريحات صحفية، أن مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط يتواجدان في العاصمة بنص القانون الليبي، مؤكدًا أن الأمر مرتبط بالقانون لا بأهواء شخصية.

وواصل أن المصرف المركزي الموجود في بنغازي هو الذي تعرض للسرقة في وقت سابق، وأن الموارد لا تتعلق بمكان، موضحًا أن قانون الحكم المحلي يعالج مسألة المخصصات المالية طبقًا لكل بلدية، بحيث لا يقتصر تركيزها على مدينة دون الأخرى.

وفي الخامس من يونيو الماضي، قررت الحكومة الليبية، نقل المؤسسة الوطنية للنفط إلى مدينة بنغازي إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن، وتأسست الشركة السابقة على مؤسسة النفط الوطنية وكانت تسمى المؤسسة الليبية العامة للبترول في بنغازي عام 1968م، فيما تأسست مؤسسة النفط الوطنية، عام 1970م.