مؤسسة النفط بطرابلس تسلّم عدة مشاريع خدمية لبلديتي أجدابيا والزويتينة

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم الإثنين، الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية الأساسية في مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها، وتسليمها لهذه المشاريع خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه المشاريع تتضمّن توصيل مياه النهر الصناعي إلى الأحياء الشرقية بمنطقة الزويتينة لعدد 250 منزلا يقطنها 1800 مواطن، بما فيها تجمع حي عائلة أجبيل وتجمع حي عائلة العرج وتجمع حي عائلة أقعيوي وتجمع حي عائلة أوحيدة، وقد أشرف على تنفيذ المشروع كلّ من مكتب مشروعات بلدية أجدابيا وشركة المياه والصرف الصحي.

وأشارت المؤسسة، إلى أن إدارة التنمية المستدامة انتهت من تركيب عدد من المعدات الكهربائية تشمل محولات وكوابل وأعمدة خشبية، وذلك من أجل تحديث شبكة الكهرباء وتوزيع الأحمال بدائرة توزيع النهر أجدابيا بعدد 18 موقعا بالمدينة، وتشمل أحياء المطار ورياض الصالحين والمسلماني ودمشق وطريق طبرق، وأشرف على تنفيذ هذا المشروع الشركة العامة للكهرباء ومكتب المشروعات ببلدية أجدابيا.

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تندرج في إطار التزامات المؤسسة بتطبيق سياسة “الجار الطيب” التي تهدف إلى تحسين المستويات المعيشية للسكّان في المناطق المجاورة للحقول والمنشآت النفطية، وفق قولها.