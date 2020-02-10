رئيس مؤتمر ميونخ للأمن : على الاتحاد الأوروبي تعيين مفاوض للوساطة في ليبيا إيشينجر : من الممكن أن يتولى رئيس حكومة سابق منصب المفاوض الأوروبي في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولفجانج إيشينجر، إنه يتعين على الاتحاد الأوروبي، الذي يملك المصلحة الأكبر في استقرار ليبيا لأنه الجار الأقرب، تعيين مفاوض مشهور لليبيا يتولى الوساطة بين أطراف النزاع.

وتابع في مقابلة له مع صحيفة “تاجس شبيجل” الألمانية، نقلتها وكالة “العين” الإماراتية، أنه لن يتنافس المفاوض المقترح مع الممثل السامي للشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، موضحًا أنه سيدعمهما وسيعملان ككيان واحد.

إيشينجر أضاف، أنه من الممكن أن يتولى رئيس حكومة سابق منصب المفاوض الأوروبي في ليبيا، مثل السويدي كارل بيلت الذي ترأس الحكومة السويدية بين 1991م – 1994م .