دون ذكر تفاصيل اللقاء .. باشاغا يتلقي سفير بريطانيا لدى ليبيا اللقاء يأتي في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الوفاق للحصول على الدعم الدبلوماسي والعسكري من دول العالم

أخبار ليبيا 24 – خبر

التقى وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، اليوم الإثنين، بالسفير البريطاني نيكولاس هوبتن.

وقال المكتب الإعلامي لداخلية الوفاق، في بيان مقتضب، إن الاجتماع ناقش آفاق التعاون بين طرابلس والمملكة المتحدة، خاصة في المجالات الأمنية، بالإضـافة لعدد من المواضيع ذات الاهـتمام المشترك.

ولم يذكر البيان البيان أي تفاصيل أخرى بشأن التطورات الأخيرة، واكتفى بالكلمات الدبلوماسية المكررة في البيانات، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الوفاق إلى الحصول على الدعم الدبلوماسي والعسكري من دول العالم، وهو الأمر الذي لم يلق استجابه بعد أن فرضت على نفسها عزلة بعد فتح أراضيها للتدخل العسكري التركي.

وقدمت بريطانيا لشركائها في مجلس الأمن الدولي، في الواحد والثلاثين من يناير الماضي، مشروع قرار معدل يطالب بسحب المرتزقة من ليبيا، دون الإشارة إلى جنسياتهم، كما يطالب جميع الدول الأعضاء بعدم التدخل في النزاع أو اتخاذ تدابير تفاقمه.

وذكّر مشروع القرار الذي نقلت تفاصيله وكالة “فرانس برس”، بالالتزامات الدولية التي تم التعهد بها في مؤتمر برلين حول ليبيا؛ من أجل احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا منذ 2011م، بما يشمل وقف كل الدعم المقدم إلى المرتزقة المسلحين وانسحابهم.

وندد مشروع القرار البريطاني بالتصيد الأخير للعنف، ودعا الأطراف إلى الالتزام بوقف دائم لإطلاق النار، كما دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى إبداء رأيه بشأن الشروط اللازمة لوقف إطلاق النار وتقديم مقترحات من أجل مراقبته بشكل فعال.