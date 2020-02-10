خلال مجلس السلم الأفريقي.. سيالة يعرض أربع مستهدفات لحلحلة الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، إنهم رحبوا بمخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية الذي انعقد بالتاسع عشر من يناير الماضي، خاصة التزامهم باتخاذ تدابير تؤدي إلى وقف شامل ومستدام للأعمال العدائية والامتناع عن التدخل الأجنبي في النزاع الليبي، لكن الطرف الآخر اتفاق الهدنة، وفقا لتعبيره.

سيالة أضاف، في كلمته أمام مجلس السلم والأمن على مستوى القمة التي انعقدت في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أن بيان مؤتمر برلين أبرز دورا مهما ومركزيا للاتحاد الأفريقي في حل الأزمة الليبية، مطالبا الاتحاد بألا تتردد في إدانة ما أسماه “الجرائم التي ارتكبت من قبل حفتر وداعميه”.

وكرر دعوته إلى الاتحاد الأفريقي بتعيين مبعوث نشط لمتابعة الوضع في ليبيا، قائلا: “ما نريده من الاتحاد هو التنسيق مع الأمم المتحدة وبعثتها للدعم فى ليبيا لتنفيذ كل ما يتعلق بمخرجات مؤتمر برلين.

وأشار إلى عدة نقاط منها: التأكيد مجددا أن حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا ولا بد من الرجوع إلى خيار الحل السلمي الذي ينطلق من الاتفاق السياسي الليبي لأنه الخيار الأفضل لإنهاء الأزمة .

و ضرورة تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وعودة القوات المعتدية على طرابلس وما حولها من حيث أتت، وبالتالي تهيئة الظروف أمام بدء المفاوضات للوصول إلى الحل السلمي المنشود بحيث يأخد في الاعتبار المبادرة التي عرضها رئيس المجلس الرئاسي في الصيف/ يونيو 2019م .

والوقف الفوري للتدخلات السلبية الأجنبية في الشأن الليبي والذي ازدادت مخاطره بإشراك المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الشركات العسكرية الخاصة .

و المشاركة الكاملة للاتحاد الأفريقي في المسار السياسي تحضيرا للمؤتمر الوطني وفي كل الأنشطة الأخرى الهادفة لتحقيق مصالحة وطنية شاملة ترتكز على نهج شامل يتناول كل الجوائب المختلفة لاستعادة الأمن والاستقرار إلى ليبيا .

واختتم بأنه “بات واضحا تداعيات الوضع في ليبيا على دول الجوار ومنطقة الساحل عموما وتتمثل هذه التداعيات في تدفق الأسلحة وانتشار المجموعات المتطرفة، مما شكل مصدر قلق كبير لا على أفريقيا فحسب، بل تهديدا للسلم والأمن الدولي.