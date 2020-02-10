خلال لقاء نورلاند مع باشاغا.. واشنطن تؤكد على خطورة تهديد المليشيات لبناء دولة قوية في ليبيا

واشنطن تؤكد على ضرورة حل المليشيات بليبيا ونزع السلاح منها

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أخبار ليبيا24

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الإثنين إن المليشيات والمجموعات المسلحة تُمثل تهديدًا خطيرًا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا.

وقال السفارة الأمريكية في ليبيا، إن السفير الأمريكي، ريتشارد نورلان،  جدد خلال لقاء اليوم مع وزير الداخلية في حكومة الوفاق، فتحي باشاغا، تأكيد دعم بلاده لجهود تفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها.

وقالت السفارة، “إن السفير نورلاند اجتمع اليوم بوزير الداخلية باشاغا، حيث أعاد تأكيد دعم الولايات المتحدة للجهود المستمرة التي تبذلها السلطات الليبية لتفكيك الميليشيات والجماعات المسلحة ونزع سلاحها”.

ولفتت السفارة إلى أن نورلاند أكد لباشاغا “أن المليشيات تُمثل تهديدًا خطيرًا لبناء دولة قوية وديمقراطية وموحدة في ليبيا”.

 

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