خسر خلال العملية ضابطين.. الجيش المصري يحبط هجوم إرهابي ويقتل عشرة مسلحين

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أعلن الجيش المصري إحباط هجوم إرهابي كان يستهدف نقطة عسكرية في محافظة شمالي سيناء، مما أدى إلى مقتل 10 مسلحين، مشيرًا أيضا إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوفه.

وقال المتحدث العسكري المصري، العقيد تامر الرفاعي، في بيان مساء يوم الأحد، “إن القوات المسلحة تمكنت من إحباط الهجوم الإرهابي، نتيجة ليقظة جنود قوة الارتكاز الأمنية التي تصدت للعناصر الإرهابية”.

وأضاف الرفاعي، أن الجنود اشتبكوا مع العناصر الإرهابية وقتلوا 10 منهم، ودمروا سيارة دفع رباعي كانوا يستخدمونها، مؤكدًا أنه خلال تبادل إطلاق النار مع العناصر الإرهابية، قتل وأصيب ضابطان و5 عسكريين مصريين.

وقال الرفاعي، إن القوات المصرية تنفذ عمليات تمشيط لملاحقة العناصر الإرهابية في المنطقة.