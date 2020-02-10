النائب العقوري لـ “بوتشينو”: “المؤسسة العسكرية” أعادت الأمن إلى أغلب أراضي ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، اتصالاً هاتفيًا، بالسفير الإيطالي لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا.

وذكر مجلس النواب في بيان له، أن العقوري وبوتشينو، ناقشا نتائج مؤتمر برلين ومشاركة مجلس النواب في حوار جنيف القادم، موضحًا أن العقوري أكد استمرار مشاورات المجلس؛ حرصًا على تشكيل لجنة الحوار بشكل ديمقراطي يضمن المشاركة الفعالة، مُشددًا على أهمية دعم إيطاليا لاستقرار ليبيا، وأنه سيكون له أثرًا كبيرًا على أمن واستقرار دول منطقة المتوسط وجنوب أوروبا .

وحسب البيان، شدد العقوري للسفير الإيطالي على الدور الذي قامت به “المؤسسة العسكرية” التابعة لشرعية المجلس في محاربة الإرهاب والمجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، موضحًا أنها ساهمت في إعادة الأمن إلى أغلب الأراضي الليبية، وأن العملية العسكرية التي يقوم بها “الجيش” في مدينة طرابلس لاسترجاعها من الميليشيات تتم بموافقة المجلس .

وفي ختام الاتصال الهاتفي، تباحث الجانبان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكد “بوتشينو” على أهمية التنسيق المتواصل في القضايا المشتركة بين البلدين.