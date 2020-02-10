المصرف المركزي بطرابلس يعلن أن الإيرادات النفطية في يناير بلغت “صفر”

المصرف المركزي بطرابلس يعلن أن الإيرادات النفطية في يناير بلغت “صفر” المصرف المركزي يدعو إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورًا

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، أن الإيرادات النفطية في شهر يناير الماضي بلغت “صفر”، بسبب إغلاق الموانئ النفطية وإيقاف الإنتاج.

وأشار المصرف في بيان له اليوم الإثنين، حول إيرادات وإنفاق الدولة في شهر يناير الماضي، إلى أن خسائر إغلاق الموانئ النفطية وإيقاف إنتاج الحقول في يناير وصلت إلى نحو 2,5 مليار دينار.

وأوضح المصرف، أن إيرادات بيع المحروقات بالسوق المحلية بلغ “صفر” أيضًا، منوها إلى أن مبيعات النفط عن شهر ديسمبر 2019 قد وردت في شهر يناير الماضي، وبلغت 2,471 مليار دينار.

ودعا المصرف المركزي في طرابلس، إلى تضافر الجهود لعودة إنتاج النفط وتصديره فورًا، محذرا من أن استمرار هذا الإقفال للمصدر الوحيد لإيرادات الدولة يهدد الأوضاع المالية والاقتصادية والسياسية.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في 18 يناير الماضي حالة القوة القاهرة على بعض الموانئ والحقول النفطية، عقب إعلان جهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية إيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.