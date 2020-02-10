الكهرباء بالحكومة الليبية تبحث أوضاع الشبكة في ترهونة والنواحي الأربعة

أخبار ليبيا24

بحثت الشركة العامة للكهرباء أوضاع الشبكة الكهربائية في ترهونة والنواحي الأربعة وما تعانيه من مشاكل وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

والتقى المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس عوض البدري بمكتبه في بنغازي، بلجنة أزمة وطوارئ مدينة ترهونة والنواحي الأربعة برئاسة المهندس سالم علي عبدالله.

وناقش البدري مع رئيس اللجنة وباقي الأعضاء أوضاع الشبكة الكهربائية في ترهونة والنواحي الأربعة وما تعانيه من مشاكل في الكهرباء داخلها وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

وقال الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، ربيع خليفة، إن البدري “تعهد بتوفير المتطلبات العاجلة والسريعة لحل كافة الاختناقات داخل ترهونة، وتذليل جميع الصعاب التي تواجه عمل اللجنة حتى يتسنى لها تقديم العمل على الوجه المطلوب”.

وكان البدري قد شكل الأيام الماضية لجنة أزمة وطوارئ، وذلك لمتابعة مشاكل الكهرباء ووضع الحلول العاجلة لها في ترهونة والنواحي الأربعة.