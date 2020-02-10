الجروشي: الدول الداعمة للإخوان تخشى برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي

أخبار ليبيا24

قال عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الدكتور طارق الجروشي إن برنامج الإصلاح الاقتصادي الليبي المنعقد في القاهرة يثير مخاوف الدول الراعية لتنظيم الإخوان وعلى رأسها بريطانيا وتركيا وقطر، وذلك خوفاً من ضياع هيمنتهم ونفوذهم على مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والغاز، فضلاً عن كبح جماحهم في تسيير إدارة الاستثمارات الخارجية الليبية.

ورأى الجروشي، أن أي إصلاح للاقتصاد الليبي لابد أن يرتكز على قواعد، أولها تغيير رؤساء مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة الاستثمارات الخارجية، ومن ثم نقل مكان هذه المؤسسات الثلاثة خارج نطاق سيطرة مليشيات الإرهاب والفساد، ويلي ذلك إصلاح وإعادة هيكلة الإدارات لهذه المؤسسات.

وأكد الجروشي، أنه لا يمكن إصلاح الاقتصاد الليبي بدون هذه المرتكزات الثلاث، مشيرًا إلى أن محرك الإرهاب والفساد في العاصمة هو هذه المؤسسات وبمجرد تغيير رؤسائها ومكانها سيقضى على الإرهاب والفساد والمليشيات وستنتهي الحرب وسيستتب الأمن ويعم الاستقرار.