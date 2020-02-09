‏ الوكواك : نمر بأزمة مالية والمطالبة برحيلنا غير مبرره الوكواك : لايوجد من يتولى هذا المنصب في الوقت الراهن

أخبار ليبيا 24 – خاص

أبدى رئيس اللجنة التسييرية لنادي النصر عز الدين الوكواك استعداده للرحيل عن النادي، مؤكدًا أن ما منعه من ذلك هو خشية عدم وجود من يتولى هذا المنصب في الوقت الراهن .

الوكواك أوضح في تصريحات للصفحة الرسميه للنادي أن إدارة النادي لم تقصر في حق المؤسسة ولكن الفترة الحالية تمر بأزمة مالية خانقة، ولم نجد أي تعاون من القائمين على الرياضة في ليبيا .

وتابع رئيس مجلس إدارة نادي النصر “منذ استلامنا لإدارة النصر ونحن نعاني من قلة الاستثمار، ومع ذلك نجحنا في قيادته لتحقيق عدد من الإنجازات في مختلف الألعاب، ومطالبة البعض برحيلنا وتحميلنا مسؤولية الأزمة المالية غير مبرر.

وختم مشاركة فريق الكرة تتواصل أفريقيا منذ 6 أشهر بأقل الإمكانيات، وراسلنا الجهات المختصة لدعمنا ولم نجد اَي اهتمام .

وكان لاعبي فريق كرة القدم بنادي النصر قد رفضوا إجراء تدريباتهم عقب عودتهم من مصر احتجاجا على تأخير دفع مستحقاتهم المالية .

وتنتظر الفريق مباراة هامه أمام حسنية اغادير المغربي بداية مارس المقبل لحساب ذهاب دور ربع نهائي من مسابقة الكونفيدراليه الإفريقية .