منتقداً بيان البعثة الأممية.. نصية: مباحثات “5+5” غامضة ولم يتضمن اتفاقات جديدة نصية : بيان جنيف يعني استمرار انقسام المجتمع الدولي حتى بعد برلين

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال عضو مجلس النواب بطبرق عبد السلام نصية، إن اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف انتهت دون اتفاق على وقف إطلاق النار أو أي شيء ذو أهمية.

نصية وصف ، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، بيان البعثة الأممية في ليبيا حول أعمال اللجنة بـ”العام والغامض” الذي لم يحدد الطرف المعرقل أو الرافض.

واعتبر أن البيان يعني استمرار انقسام المجتمع الدولي حتى بعد برلين واستمرار التدخل الخارجي بشكل سافر، حسب وصفه.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، السبت الماضي، إن الجولة الأولى من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 انتهت، مشيرة إلى أنها كانت قد بدأت أعمالها يوم الإثنين بالثالث من فبراير 2020 بمقر منظمة الامم المتحدة في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

وأضافت البعثة الأممية، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، يشكل عمل هذه اللجنة أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة، إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي”.

وتابعت: “تشكر البعثة الطرفين على قدومهما إلى جنيف وعلى شروعهما بالبحث الجاد بالمهام الموكلة إليهما، وعلى الروح المهنية العالية والإيجابية التي تميزت بها مباحثاتهما”.

وواصلت: “لاحظت البعثة وجود توافق بين الطرفين على أهمية استمرار الهدنة التي بدأت في 12يناير الماضي من هذا العام، وعلى أهمية احترامها وتجنب خرقها”.

وأردفت: “كما لاحظت وجود توافق واسع بين الطرفين حول حاجة اللبيبين الملحّة للمحافظة على سيادة ليبيا وسلامة أراضيها والحفاظ عليها وحماية حدودها، وعلى ضرورة الامتناع عن رهن القرار الوطني ومقدرات البلاد لأية قوة خارجية، وعلى وقف تدفق المقاتلين غير الليبين وإخراجهم من الأراضي الليبية، كما على استمرار محاربة المجموعات الإرهابية المُصنفة من قبل الأمم المتحدة؛ تنظيم القاعدة، داعش، أنصار الشريعة”.

وأكملت: “كذلك دعم الطرفان العملية الجارية حالياً لتبادل الأسرى وإعادة الجثامين، ويقدرون مشاركة البعثة الأممية كلما دعت الحاجة لذلك، ويؤكد الطرفان على أن اللجنة الحالية المكلفة بهذا الموضوع تشكل قيمة مضافة لدعم اجتماعات لجنة 5 + 5 في جنيف”.

وواصلت: “بينما يتفق الطرفان على ضرورة الإسراع بعودة النازحين إلى منازلهم، لا سيما في مناطق الاشتباكات، فإنهما لم يتوصلا إلى تفاهم كامل حول الطرق المثلى لإعادة الحياة الطبيعية إلى تلك المناطق”.

واختتمت: “ولما كان الطرفان قد اتفقا على ضرورة استمرار التفاوض وصولاً لاتفاقية شاملة لوقف إطلاق النار، فقد اقترحت البعثة تاريخ 18 فبراير 2020م موعداً لجولة جديدة من التفاوض بينها في جنيف”.