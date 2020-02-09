لمواجهة كافة التحديات .. عقوب يتابع جاهزية وزارة الصحة لمواجهة فيروس “كورونا”

أخبار ليبيا 24 – خبر

ترأس وزير الصحة في الحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب اجتماعًا موسعاً بمركز طبرق الطبي للإطلاع على سيّر العمل داخل المركز .

عقوب بحث خلال الاجتماع آخر تطورات الوضع الصحي ومتابعة توصيات رفع مستوي القدرات لمواجهة كافة التحديات وللتأكد من جاهزية الوزارة لمواجهة فيروس “كورونا” .

واطلع وزير الصحة خلال الاجتماع الذي حضره مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي ونائب مدير عام المركز الدكتور فتحى السنينى، ومدير إدارة الشؤون الطبية بالمركز الدكتور عدنان بودية، وذلك لمتابعة الإجراءات الوقائية القائم بها المركز خلال هذه المرحلة للتصدى لأى طارئ طبي قد يحدث .

وأكد وزير الصحة خلال اجتماعه على جهود وعمل مركز طبرق الطبي واللجنة المركزية للعلاج بالداخل وتوطين العلاج طبرق خلال عام 2019 من مسيرة عطاء وعمل من إجراء عدد كبير من العمليات الدقيقة والكبري والتى تجري منها لأول مرة داخل المركز .

واطلع على التقرير السنوى لعام 2019 للمركز واللجنة المركزية للعلاج طبرق .

وثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل إدارة المشفى والعاملين بها مقدمًا لإدارة المركز بالشكر على تميزهم طبيًا.

وناقش وزير الصحة نسب الإنجاز للمشاريع الهندسية داخل المركز، مؤكدًا على جهود لجنة العطاءات المتابعة لهذه المشاريع والتى وصلت نسب الإنجاز فيها لخطوات متقدمة والتي تُشرف على تنفيذها الحكومة الليبية .