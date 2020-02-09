لاستغلاله الجهاز لصالح “العدالة والبناء”..السويحلي يعتزم مقاضاة رئيس ديوان المحاسبة

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أعلن الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي الشروع في إجراءات رفع دعوى قضائية ضد رئيس ديوان المحاسبة طرابلس خالد شكشك بتهمة الافتراء والتزوير والقذف والتشهير وإساءة استخدام المنصب واستغلال هذا الجهاز الرقابي السيادي لصالح حزب العدالة والبناء الذي ينتمي له.

ورد السويلحي عبر حسابه على “فيسبوك” على اتهامات ديوان المحاسبة بمخالفته القانون والتشريعات النافذة، وذلك استنادا لما أظهرته نتائج مراجعة حسابات المجلس الرئاسي لعام 2017 من وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية تتعلق بنفقات إقامة للسويحلي وعدد من أفراد أسرته إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة.

وقال :”مثال فاضح لاستغلال حزب العدالة والبناء لرئيس ديوان المحاسبة المُنتمي لهم “خالد شكشك” في تشويه وتصفية خصومهم السياسيين، حيث تورط “شكشك” بالتواطئ مع عضو حزب العدالة والبناء “خالد المشري” في 30 .والبناء “خالد المشري” في 30 مايو 2018 في تلفيق وفبركة تهمة إقامتي في تونس لمدة معينة رفقة عائلتي على حساب المجلس الرئاسي”.

وأكد الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة أنه لا يوجد حتى مستند واحد يُثبت بأن عبدالرحمن السويحلي المذكور في اتهامهم المُلفق هو نفسه “عبدالرحمن الشيباني أحمد السويحلي” رئيس مجلس الدولة السابق، وجميع الأسماء المذكورة ليست من أفراد عائلتي أصلا، وفي حين يعلم الجميع أنني أعيش بشكل دائم في ليبيا ولم يسبق لي الإقامة أصلا في تونس ولست في حاجة لمن يُنفق علي كما يفعل شكشك وحزبه الذي أرهق خزينة الدولة في اسطنبول”.

وتابع السويلحي :”بعد إصراري على تشكيل لجنة تقصي وتحقيق بالخصوص والتي تهرب “شكشك” من التجاوب معها وماطلها طيلة أشهر، وتفنيد هذا الاتهام والافتراء الباطل بعد الاطلاع على جواز السفر والذي أكد وجودي في ليبيا في التواريخ المذكورة وانعدام وجود أي مستندات حقيقية تثبته، قام “خالد شكشك” بإرسال خطاب لرئيس مجلس الدولة “خالد المشري” يُقر فيه ببطلان اتهامه المُلفق أصلا وأنه قد حدث تشابه وخطأ في الأسماء”.

وذكر رئيس المجلس السابق :”تبيّن أن المقصود هو المهندس “عبدالله السويحلي” الموظف ببلدية طرابلس والموفد للعلاج في الخارج على حساب المجلس الرئاسي نظرا لإصابته بمرض عضال وليس رئيس مجلس الدولة السابق “عبدالرحمن السويحلي” وقد أخفى “خالد المشري” و”شكشك” هذا الخطاب عن مجلس الدولة والرأي العام عمدًا نظرا لتورطهما في هذه الجريمة”.

وأفاد السويحلي أن عضو حزب العدالة والبناء “خالد شكشك” لم يعتذر بشكل رسمي عن هذا الافتراء الخطير واستمر في التضليل والتدليس في بيانه الأخير بتاريخ 7 فبراير 2020 محاولاً التنصل من مسؤوليته في هذا الشأن وخدمة مصالح حزبه السياسية، وفي محاولةٍ أخرى لخلط الأوراق والتهرب من التبعات القانونية الخطيرة لجريمة “شكشك”.

وأشار إلى أن شكشك زج في بيانه بمكتب النائب العام الذي لا علاقة لي به إطلاقاً بل هو متعلق بشبهة التزوير في إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الرئاسي حسب زعمهم.

وكان ديوان المحاسبة أكد أنه بعد مراجعة حسابات المجلس الرئاسي من قبل الإدارة المختصة بالديوان عن العام 2017م أظهرت نتائج الفحص وجود فواتير وأذونات صرف لصالح شركات سياحية (شركة الحدوة، وشركة الصهيل) تتعلق بنفقات إقامة لـ”عبدالرحمن السويلحي” وعدد من أفراد أسرته (أقاموا معه بنفس الجناح في بعض الفواتير ومنفردين بفواتير أخرى) إبان توليه رئاسة المجلس الأعلى للدولة تم صرفها من قبل الإدارة المالية بديوان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، مما يعد مخالفة وفقاً للتشريعات النافذة حيث وردت الواقعة بتقرير الديوان المنشور عن العام 2017م بالصفات وليس بالأسماء.

وأضاف أنه بعد نشر التقرير طلب رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري الذي تولى الرئاسة خلفا للمعني بشكل رسمي بيانات عما ورد بالتقرير فتم إحالة التفاصيل إليه وفق ما ورد بالتقرير التفصيلي المقدم من أعضاء لجنة الفحص ومحاضر الاستدلال مع المعنيين والذي تضمن أقوال مدير الشؤون الإدارية والمالية بالمجلس الرئاسي بأن المعاملات تتعلق بشخص آخر وليس بالمعني ، الأمر الذي يتعارض مع المستندات المرفقة بالمعاملات والمنطق كون أن الفواتير تستند على بيانات الفنادق وشركات الطيران التي تتحقق من الأشخاص الذين يقيمون بها من خلال وثائق رسمية منها جوازات السفر الأمر الذي يعطي القضية أبعاد وشبهات جنائية ليس من اختصاص الديوان بحثها والخوض فيها حيث إنها محالة إلى جهة التحقيق المختصة (مكتب النائب العام) وأن الموضوع منتهي على هذا النحو داخل أروقة الديوان وأن أي تفاصيل أخرى يمكن تناولها من خلال جهة التحقيق.

وأفاد يدوان المحاسبة أنه بالرغم من تعامله مع الواقعة بموضوعية وتجرد كونه مرتبط بجهة عليا (المجلس الأعلى للدولة) الذي تم إفادته بخلفيات الموضوع كما تم تداولها بإدارات الديوان المختصة وعرض الحقائق المجردة دون أي تلميح أو استنتاج إلا أنه يتأسف لاستخدامها في مناكفات سياسية. وأكد ديوان المحاسبة بأنه مؤسسة مهنية محايدة وهو بعيد كل البعد عن أي صراعات سياسة أو أيدولوجية وأن ما ورد بالتصريح الصحفي للمعني لا يعدو عن كونه تدليس للحقائق تهدف للنيل من المؤسسة المعنية بالرقابة على المال العام لأغراض خاصة وله تبعات قانونية، تعرض صاحبها للمساءلة، وتضعه أمام منصات القضاء الليبي.