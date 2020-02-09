في خرق جديد للهدنة..مدفعية مليشيا “166” تستهدف مواقع للقوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

في خرق جديد للهدنة وزيادة التأكيد على أن من تواجههم القوات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس ماهم إلا مليشيات لا سيطرة لأي دولة ولا وزارة ولا جهاز عسكري أو أمني رسمي عليهم.

أعلنت مصادر عدةتابعة لقوات الوفاق اليوم الأحد عن شنها هجمات على تمركزات للقوات المسلحة في العاصمة.

ويعد هذا الهجوم والذي حذرت منه سفارة الولايات المتحدة الأمريكية عبر صفحتها على تويتر عدم احترام للمواثيق الدولية من قبل قوات الوفاق وخرق جديد للهدنة في ظل التزام القوات المسلحة بالهدنة وشروطها.

كما أن لهذا الهجوم الغادر دلالة على الرصد وتحين الفرص للهجوم والمباغتة حيث كشف مصدر عسكري أن قوات الوفاق بدأت الهجوم بعد عدة أيام من الرصد و الاستطلاع و المراقبة لأحد أهم مواقع القوات المسلحة في قصر بن غشير.

وكشف المصدر أن مدفعية مليشيا 166 أغارت على الموقع التابع للقوات المسلحة مانتج عنه سقوط عدد من القتلى و الجرحى و تدمير عدد كبير من الآليات المسلحة و دبابات داخل (الهناقر) و مخزن ذخيرة الذي لايزال ينفجر لحد هذه اللحظة.

ومنذ إعلان الهدنة بين القوات المسلحة وقوات الوفاق تم تسجيل عدة خروقات من قبل مليشيات قوات الوفاق التي لاتخضع لأي سلطة.

يشار إلى أن القوات المسلحة تخوض اشتباكات مسلحة ضد قوات الوفاق عقب إعلان القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر عملية تطهير العاصمة طرابلس من الجماعات الإرهابية والمليشيات المسلحة.