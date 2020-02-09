غوتيريش: انحدار ليبيا نحو صراع أعمق غذته مشاركة القوى الخارجية

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن انحدار ليبيا نحو صراع أعمق وأكثر تدميراً غذته مشاركة القوى الخارجية في البلاد.

وطالب غوتيريش في جلسة لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا بشأن ليبيا ومنطقة الساحل، “بضرورة قيام الأطراف الليبية والدول في منطقة الساحل الأفريقي بإيجاد وإدارة حلول وطنية لمواجهة التحديات الداخلية التي يتعرض لها هذه البلد”.

وقال غوتيريس، إنه ورغم بصيص الأمل الذي أتاحه مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا في 19 يناير الماضي، والذي حضره برفقة رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فكي، إلا أن تعهد المجتمع الدولي بإنهاء التدخل الأجنبي لم يتحقق على الأرض.

وأضاف غوتيريش: “الحقيقة هي أن الأسلحة ما زالت تتدفق وأن العمليات العسكرية قد عادت مرة أخرى، مما زاد من تعقيد الوضع الإنساني الصعب أصلا في ليبيا”، وفق ما نشر موقع الأمم المتحدة.

ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، الانتهاكات المستمرة للحظر المفروض توريد الأسلحة إلى ليبيا بأنها “ليست أقل من فضيحة”، على حد تعبيره.

وكان أنطونيو غوتيريش قد التقى على هامش قمة الاتحاد الأفريقي التي يحضرها في أديس أبابا، بوزير خارجية حكومة الوفاق محمد سيالة، حيث ناقشا التقدم المحرز منذ مؤتمر برلين، بما في ذلك على المسارات الاقتصادية والأمنية والسياسية. وقد وجدد الأمين العام لسيالة “التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل مع جميع الأطراف لإيجاد حل سلمي للصراع في ليبيا”.