خلال لقائه سيالة.. غوتيريس: سنعمل مع مجلس الأمن لإصدار قرار بتنفيذ مخرجات برلين

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، خلال لقائه بوزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، بذل كل جهودهم لإنجاح الاجتماعات المقبلة والعمل للتدخل لدى مجلس الأمن لإصدار قرار بتنفيذ مخرجات برلين بما في ذلك تحقيق وقف دائم لإطلاق النار.

وعقد لقاء غوتيريس مع سيالة على هامش اجتماعات قمة الاتحاد الأفريقي المنعقدة بأديس أبابا اليوم السبت، وقدم سيالة خلال الاجتماع موجزاً لآخر التطورات في ليبيا، بحسب ما نشرت خارجية حكومة الوفاق الوطني على صفحتها في “فيسبوك”.

وأشار سيالة، إلى اجتماع اللجنة العسكرية الليبية 5+5 في جنيف، واجتماع الفريق الاقتصادي والمؤتمر الليبي – ليبي الذي يتم التحضير له من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وانطلقت الإثنين الماضي، اجتماعات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، تحت رعاية الأمم المتحدة بمقرها في جنيف، بمشاركة خمسة من كبار الضباط ممثلين عن حكومة الوفاق الوطني، وخمسة أخرين من كبار الضباط ممثلين عن الجيش الليبي.

وتعد اللجنة العسكرية 5+5 هي المسار العسكري لمخرجات مؤتمر برلين الذي عُقد تحت رعاية الأمم المتحدة في العاصمة الألمانية يوم 19 يناير الماضي، كما أنها أحد المسارات الثلاثة التي حددها المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية.