خلال لقائه بالسفير التركي .. زايد: حكومة الوفاق تتعامل مع كل الليبيين بشكل عادل

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد عماري زايد، بالسفير التركي لدى ليبيا، سرحات أكسن، لبحث العلاقات الثنائية والوضع السياسي والعسكري ونتائج اجتماعات لجنة “5+5” في جنيف، وكذلك الحوار الاقتصادي والسياسي.

زايد ذكر في بيان له، أنه تقدم بالشكر إلى تركيا على ما وصفه بـ”موقفها المبدئي” والتزامها المتجدد بالتعاون مع حكومة الوفاق لحماية المدنيين وحماية العاصمة ومؤسساتها وأهمية التنسيق المستمر خلال المرحلة القادمة، – حسب قوله.

وتابع “شهد اللقاء عرض الوضع الميداني وتناول التحشيدات العسكرية المستمرة من طرف قوات حفتر، والتي تعطي رسالة واضحة أنه غير مهتم بنتائج برلين والمسارات التي ترعاها البعثة، وأنه يتبادل الأدوار مع الدول الداعمة له لمواصلة عمليته العسكرية من جديد”، مؤكدًا أن موقف حكومة الوفاق أكثر صلابة الآن وأقدر على دحر العدوان، وبسط نفوذها على كامل التراب الليبي.

وأوضح أن : “حكومة الوفاق تملك الإحصائيات التي تثبت أنها تتعامل مع كل الليبيين بشكل عادل من حيث إنفاق الميزانيات، وشعارها هو الاستخدام الأمثل للموارد بدلاً من شعار التوزيع العادل للثروة الذي تعتبره مدخلاً للاستيلاء على ثروات الدولة الليبية، واستخدامها لسد العجز الذي تسبب فيه حفتر والحكومة الموازية”.

زايد لفت إلى عدم تفاؤله بنجاح أي جهود سياسية طالما حفتر موجود في المشهد، موضحًا أنه وممثلوه لا يؤمنون بالحل السياسي ابتداء، ومشاركتهم في اللقاءات الدولية هي لكسب الوقت لا أكثر.

وبدوره أكد السفير التركي، على استمرار دعم بلاده لحكومة الوفاق والتزامها بالتعاون معها لحماية المؤسسات والمدنيين، والتنسيق الكامل مع حكومة الوفاق في المحافل الدولية لتحقيق مطالبها وتثبيت وقف إطلاق النار وسحب المعتدي لقواته .