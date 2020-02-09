خارجية مجلس النواب: اختيار لجنة حوار “جنيف” تطلب وقتا بسبب الطبيعة الديمقراطية لعمل المجلس

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قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اليوم الأحد، إن اختيار لجنة حوار “جنيف” تطلب وقتا بسبب الطبيعة الديمقراطية لعمل مجلس النواب.

وأضاف العقوري :”نقدر حرص بعثة الأمم المتحدة على انطلاق الحوار السياسي في موعده المقرر، إلا أن طبيعة العملية الديمقراطية تتطلب وقتا كافيا”.

وأوضح رئيس لجنة الخارجية أن مجلس النواب يحرص على اتخاذ قرارته بشكل ديمقراطي والتشاور مع جميع أعضائه كان عليه أن يناقش عدة مقترحات لكيفية اختيار اللجنة التي ستمثله في الحوار السياسي، وهو أمر طبيعي ويحدث في جميع برلمانات العالم.

وتابع العقوري :”أن ذلك ينبع أيضا من التزام مجلس النواب تجاه شعبنا وحرصه على المشاركة بفعالية وعدم تكرار أخطاء الماضي، وكذلك لحرصه على تضحيات الشعب وجنود القوات المسلحة الذين بفضلهم جميعا تم استعادة الأمن والاستقرار في أجزاء كبيرة من البلاد”.

وأبدى رئيس اللجنة أسفه لأن مجموعة النواب المتواجدين في مدينة طرابلس قرروا مقاطعة مجلس النواب بمقره الدستوري بمدينة بنغازي وهو ما ألحق ضررا بالغا بالعملية الديمقراطية، مشدداَ على أن تلك المجموعة لا يمكن اعتبارها مجلسا آخر؛ لأن ذلك مساس خطير بوحدة مجلس النواب الذي يمثل رمزا سياسيا لوحدة البلاد.

وأكد العقوري أهمية انطلاق الحوار الاقتصادي وحرص مجلس النواب على متابعته من أجل الوصول لآليات تضمن عدالة توزيع ثروات البلاد بعدالة بين جميع مناطقها وشفافية إنفاقها، وهي أحد أبرز أسباب الحراك الشعبي الذي قام مؤخرا بإقفال موانئ وحقول النفط..

وأفاد رئيس اللجنة أن المجلس يقدر مجهودات البعثة وهو حريص على دعم عملها وإنجاح توصيات مؤتمر برلين، إلا أن طبيعة عمل المجلس النيابية و التشريعية تتطلب وقتا للأداء بالمهام الملقاة على كاهله .