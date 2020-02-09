بويصير يصف سلامة بـ “الجنرال سلامة” وأنه يكمل حملة “حفتر ” على طرابلس

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وصف المحلل السياسي والمستشار السابق للقائد العام للقوات المسلحة محمد بويصير، تحركات مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا “غسان سلامة” وكأنها ترمي إلى استكمال مافشل فيه “المشير خليفة حفتر” فى هجومه الذي يدخل شهره العاشر الآن، بحسب وصفه.

وأضاف بويصير عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” :”أن سلامة يريد تحقيق الأغراض السياسية للعدوان الذي صده الرجال فإغلاق المنشآت النفطية الذي تم بأوامر الرجمة كان بغرض فرض شروط سياسية سيحققها لهم “سلامة” الآن والتي سنرى أنها تتعلق بدور “حفتر” السياسي أكثر من أي شيء آخر”.

وأوضح المستشار السياسي أن المبعوث الأممي يقوم باستباق المفاوضات العسكرية بتصريحات عن تقدمها ليعطي الانطباع بأن ما يفعله هو أمر مثمر ، رغم أن ما تسرب من معلومات ينفي ذلك تماما وهو لا يستطيع حتى جمع الطرفين على طاولة واحدة أو جعلهما يصافحان بعضهما ، ومع علمه مسبقًا أن حفتر لن يوقع على وقف لإطلاق النار”.

وأفاد بويصير أن الحوار السياسي المزمع غرضه هو استقطاع جانب كبير من آلية إصدار القرار الحالية لصالح حفتر ، ليس فقط لإزاحة المجلس الرئاسي الحالى ، ولكن لإخراج الطرف الذي حقق التوازن على الأرض من المشهد بإلغاء الاتفاقيات ، حتى يتلاشى التوازن وتفتح أبواب العاصمة أمام”فتح مبين “جديد بعد أن صد الرجال الأول”.



وأكد أن الحوار الاقتصادي، بعقده فى القاهرة التى لا تعترف بالحكومة وتعلن دعمها غير المحدود لحفتر ، يجعل الضلع الأهم من المباحثات وهو مال الليبيين في ملعب الاستخبارات المصرية التي لن تتأخر بالتاكيد عن إخراج نتائجه لتخدم أغراض قيادتها السياسية المعلنة”.

وقال المستشار السياسي :”لذلك أطلقت عليه الجنرال “سلامة” باعتباره يكمل حملة الجنرال “حفتر ” على طرابلس ولكن في ردهات الفنادق وأمام شاشات التلفاز”.



ويرى بويصير أن الطريق الآمن هو عقد المحادثات العسكرية على الأرض في ليبيا بين ضباط المواجهة لتحقيق فض الاشتباك الحقيقى ، برقابة تركية روسية فرنسية إيطالية، ونقل الحوار الاقتصادى إلى الكويت أو المغرب والتعرف على أجندته مسبقًا واشتراطه برفع الحصار على المنشآت النفطية ، وتحديد أغراض الحوار السياسي بالتجهيز لانتخابات عامة، تحت إشراف دولي، لمجلس تأسيسي يختار بدوره حكومة وطنية.