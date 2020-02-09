بوالخطابية : المهاجرون يشكلون خطورة كبيرة في نقل الأمراض لليبيا

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج هاشم بوالخطابية إن المهاجرون غير الشرعيون يشكلون خطورة غير منظورة في نقلهم للإمراض التي تحذر منها وزارة الصحة بالحكومة .

بوالخطابية أوضح – لأخبار ليبيا 24 اليوم الأحد – أن الدولة متخوفة من وصول مرض كورونا والإنفلونزا الموسمية إنفلونزا الخنازير ، وتقوم بخطط احترازية على المنافذ البرية والبحرية والجوية.

وتابع أن المسؤولين في الدولة لن يلتفتوا إلى موضوع الهجرة غير الشرعية التي تتدفق إلى ليبيا من كل حدب وصوب، حاملين الأمراض المعدية ويدخلون للبلاد ناقلين هذه الأمراض الخطيرة .

وناشد بوالخطابية وزراة الصحة وكافة المسؤولين بالانتباه لهذا الخطر المحدق القادم مع المهاجرين، مشيدًا بدور وزارة الصحة التي قامت بدور احترازي كبير بتوفير الكاشفات الحرارية في المنافذ البرية والبحرية والجوية ودورها سيكون كبير واحترازي تجاه المهاجرين.

وأشار بوالخطابية إلى انتشار أمراض الإيدز والتهاب الكبد لدى المهاجرين، مبديًا تخوفه من نقل الأمراض الخطيرة التي اجتاحت أكبر الدول تطوراً وخاصة أن ليبيا تمر بظروف اقتصادية وأمنية غير مستقرة.