بحث فتح منظومة الجوازات في عدد من السفارات والقنصليات خارج ليبيا

أخبار ليبيا24

بحث رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عميد “جمعة غريبة” اليوم الأحد العمل على فتح منظومات تصوير الإصدار الخارجي لجوازات السفر في السفارات والقنصليات خارج ليبيا.

وأوضحت داخلية الوفاق عبر صفحتها على “فيسبوك” أن منظومات تصوير الإصدار الخارجي لجوازات السفر تحددها وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني والتي من خلالها سيتمكن المواطنين الليبيين المقيمين في الخارج للحصول على جوازات السفر بكل سهولة ويسر.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أن الاجتماع تطرق إلى كافة الصعاب التي تواجه عمل مصلحة الجوازات والجنسية وكيفية تذليلها, من أجل تقديم كافة الخدمات المنوطة بالمصلحة للمواطن سواء داخل ليبيا أو خارجها من دون استثناء.

وأوضحت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي بناء على مساعي وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني من أجل التسهيل على المواطنين المقيمين في الخارج للحصول على جوازات السفر