السيسي: نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار

السيسي: نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول الجوار الرئيس المصري يؤكد أنه لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل للثروة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن نقل الإرهابيين من سوريا إلى ليبيا سيكون له تداعيات خطيرة على دول جوار ليبيا، على حد قوله.

وقال السيسي خلال جلسة مجلس السلم والأمن الإفريقي بشأن الأزمة الليبية اليوم السبت، إن التوافق الدولي الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في مؤتمر برلين بشأن ليبيا “تم خرقه”، بحسب ما نشر موقع “سكاي نيوز” العربي.

وأضاف السيسي: “لن يكون هناك استقرار في ليبيا ما لم يكن هناك توزيع عادل لعوائد الثروة”، مشيرا إلى أن المنطقة تواجه تحديات جمة أبرزها الإرهاب والجريمة المنظمة وتهريب البشر.

ووصل الرئيس المصري إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الأفريقي والتي ستعقد يومي 9 و10 فبراير الجاري، حيث من المقرر أن تشهد القمة تسليم السيسي رئاسة الاتحاد الأفريقي إلى دولة جنوب أفريقيا، بحضور الرئيس الجنوب أفريقي.

كما يتضمن نشاط السيسي في أديس أبابا المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا، وكذا اجتماع الآلية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية، فضلا عن قمة منتدي رؤساء دول وحكومات الآلية الأفريقية لمراجعة النظراء.