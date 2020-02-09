اختتام دورة المعد البدني في طرابلس

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أخبار ليبيا24ـ

اختتمت أمس السبت دورة المعد البدني لتحديد المستوى الأول التي أقيمت بمقر الأكاديمية الأولمبية بالعاصمة طرابلس .

وكانت الدورة قد تواصلت على مدار أسبوع وشهدت مشاركة (32) متدرب تأهل منهم لدورة المستوى الثاني (9) وتم اجتياز الدورة لعدد (21) متدرب.

هذا و حضر ختام الدورة الدكتور جمال الزروق رئيس اللجنة الأولمبية الليبية صحبة الدكتور نورالدين التريكي رئيس الاتحاد الليبي للدراجات وعبدالباسط العلاقي المدير التنفيدي للأكاديمية الأولمبية والدكتور حدهم العابد المشرف العام للدورة الذين قاموا بتسليم المشاركين في الدورة شهائدهم.

وكانت الدورة قد نظمت بإشراف الأكاديمية الأولمبية بالتعاون مع كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة بجامعة طرابلس .

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