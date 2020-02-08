عقيلة يلتقي الغنوشي في الأردن ويبحثان الوضع في ليبيا الغنوشي يشدد على أهمية المصالحة في ليبيا

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التقي رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم السبت، مع نظيره التونسي راشد الغنوشي، على هامش مشاركته في المؤتمر الثلاثون الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، المقام في العاصمة الأردنية عمّان.

وقالت وكالة أنباء تونس، إن الغنوشي شدد خلال اللقاء على أهمية المصالحة في ليبيا بين مختلف الفرقاء، وضرورة الإنهاء السريع لحالة الحرب القائمة منذ فترة، وذلك ضمانًا لوحدة الصف الليبي وتأمينا للمستقبل الأفضل للشعب الليبي الشقيق.

وكان رئيس مجلس النواب قد دعا البرلمان العربي إلى رفض وجود المرتزقة في ليبيا، وتأكيد دعمه لـ “مكافحة الإرهاب في العاصمة طرابلس”.

كما طالب، خلال كلمته، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته إزاء ليبيا، داعيا البرلمانيين العرب إلى رفض الاعتداء على ليبيا.