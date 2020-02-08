طائرة الهلال تستعد للتوجه لمصر للمشاركة في البطولة العربية

أخبار ليبيا24

يستعد الفريق الأول للكرة الطائرة بنادي الهلال للمغادرة إلى مصر اليوم السبت للأجل المشاركة في البطولة العربية للأندية للعبة التي تحتضنها القاهرة في الفترة من 16 وحتى 28 من فبراير الجاري.

وسيدخل فريق الهلال معسكر تحضيري مغلق بالقاهرة يتواصل لما يقرب 10 أيام قبل الدخول في منافسات البطولة، وسيخوض فريق الهلال عدد من المواجهات الودية قبل خوض منافسات البطولة لتعويض توقف المنافسات في ليبيا.

ويلعب ممثل ليبيا في البطولة في مجموعة قوية تضم الهلال البحريني والعربي القطري وشباب الأهلي البحريني، ويستهل الهلال مبارياته في البطولة بمواجهة نظيره شباب الأهلي الإماراتي في التاسع عشر من شهر فبراير الجاري.

وقال التونسي عامر النصراوي مدرب الهلال :”إننا بدأنا التحضيرات منذ شهر 11 الماضي وكنا نتوقع انطلاق مسابقة الدوري لكن للأسف لم يحدث ذلك”.

وأضاف النصراوي في تصريحات خاصة لـ”أخبار ليبيا 24″ استعداداتنا كانت عادية لم نقم بأي انتدابات للاعبين محترفين، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المشاركة في البطولة هو الاحتكاك بفرق قوية وسنحاول أن نحقق نتائج قوية .

وتابع مدرب الهلال من خلال معسكر مصر المغلق سنكثف الاستعدادات و سنلعب مباريات ودية أمام فرق قوية .

وختم النصراوي :”المجوعة التي سنخوض منافساتها مجموعة قوية خاصة وأن البطولة العربية تعتبر مسابقة قوية جداً نظراً لمشاركة أقوى الفرق العربية ولكن سنخرج بوجه مشرف وهو شيء مهم وسنحاول الوصول إلى أبعد مايمكن في المنافسات”.