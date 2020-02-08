صيانة وعمليات تطوير يشهدها ملعب طرابلس الدولي

أخبار ليبيا24- خاص

أعلنت وزارة الشباب والرياضة في حكومة الوفاق عن قرب انتهاء تجديد مضمار المدينة الرياضية طرابلس.

وأوضحت إدارة المشروعات بالهيئة العامة للشباب والرياضة في منشور عبر الصفحة الرسمية لها أنه تم وضع اللمسات الأخيرة للمضمار بعد أن خضع لعملية صيانة وتجديد الفترة الماضية.

وكانت إدارة المشروعات بالهيئة قد أشرفت على صيانة الملعب والذي أدخل لعمليات صيانة وتطوير وتوسعة .

وقامت الهيئة العامة للشباب والرياضة بتجهيز الملعب بمقاعد البدلاء وكراسي المنصة الشرفية، وكراسي الإعلاميين، بالإضافة إلى ماكينة تخطيط الملعب.

ويعد ملعب طرابلس الدولي أكبر ملاعب كرة القدم في ليبيا وسبق وأن استقبل عدد من المسابقات أبرزها كأس أمم أفريقيا لكرة القدم عام 1982 .