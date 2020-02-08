رئيس اتحاد ألعاب القوى يصف هيئة الرياضة بهيئة الضمان الاجتماعي

السباعي : هناك أندية عدة تعتبر أندية شنطة يتم دعمها

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أخبار ليبيا 24 – خاص

هاجم رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى “محسن السباعي” هيئة الشباب والرياضة بحكومة الوفاق.

السباعي قال – في تصريحات على أحدى القنوات المرئية – إنه يجب على هيئة الرياضة أن تغير اسمها إلى هيئة الضمان الاجتماعي .

وأضاف هناك عدة أندية  تعتبر أندية شنطة يتم دعمها، إضافة إلى جهات اعتبارية يتم دعمها من هيئة الشباب والرياضة .

وأشار رئيس الاتحاد الليبي لألعاب القوى، إلى أن هناك اتحادات رياضية لم يتم دعمها خاصة اتحاد ألعاب القوى .

وتابع “سألنا أكثر من مرة عن استقطاع خاص بنا لكن لم نجد إجابة، كذلك عندنا معدات وخاطبنا الهيئة أيضا لم نجد إجابة” .

وختم “حرمنا من مشروع ضخم خاص بالعلاج الطبيعي من قبل الهيئة ولكن سنستمر في هذا المشروع وقد نعتمد على مستثمر من خارج ليبيا” .

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