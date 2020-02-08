جرائم إرهابية محفورة في ذاكرة ليبيا.. خمسة أعوام على اغتيال النائب العام عبدالعزيز الحصادي ليبيا عانت من موجة الاغتيالات التي نفّذتها الجماعات المتطرفة

أخبار ليبيا24-خاصّ

اجتاحت ليبيا منذ عدة سنوات عمليات اغتيال ومحاولات قتل واسعة، استهدفت الناشطين الحقوقيين والإعلاميين والسياسيين والقضاة والمحامين والعسكريين والأمنيين، حيث لقي العشرات حتفهم في تلك الموجة من الاغتيالات التي أخذت في الاتساع تلك الفترة.

فلقد نفذت الجماعات المتطرفة التي بدأت في التسلل إلى ليبيا مع اندلاع ثورة السابع عشر من فبراير 2011، العشرات من عمليات الاغتيال في عدة مدن ليبية كان نصيب مدينتي بنغازي ودرنة في شرق البلاد هو الأكبر.

لقد كان اغتيال المدعي العام الليبي السابق المستشار في المحكمة العليا “عبد العزيز الحصادي” في درنة يوم 8 فبراير 2014 هو أحد تلك العمليات الإرهابية التي نفذتها جماعات متطرفة ضد العاملين في سلك القضاء الليبي.

وفي ذلك اليوم الدامي، أعلن وزير العدل السابق “صلاح المرغني” اغتيال المدعي العام الليبي من قبل مسلحين مجهولين أطلقوا وابلا من الرصاص عليه أمام المحكمة العليا في درنة؛ فأردوه قتيلًا.

وأوضح المرغني، حينها، أن “الحصادي الذي كان يشغل حتى منتصف شهر مارس من العام 2013 منصب النائب العام في ليبيا، قُتل في أثناء زيارة عائلية لأقاربه في درنة من قبل أشخاص لا يريدون للدولة أن تقوم”.

وعُين “الحصادي” مدعيًا عامًا لليبيا خلال فترة تولي المجلس الوطني الانتقالي السابق، مهام تسيير شؤون الدولة في ليبيا، وقد عمل على ملفات جنائية ساخنة قبل أن يتقدم باستقالته إلى المجلس الأعلى للقضاء في 15 مارس 2013 لأسباب قيل إنها “تتعلق بوضعه الصحي”، غير أن الحقيقة؛ فيما يبدو كانت تتعلق بتعرضه لضغوط كبيرة من “تكتل الإسلام السياسي” في المؤتمر الوطني العام، مما دفعه للاستقالة من منصب النائب العام ويعود للعمل كمستشار بالمحكمة العليا.

وكانت، وكالة أخبار ليبيا24، قد أجرت مقابلة مع شقيق “المستشار عبدالعزيز الحصادي” الذي أكد صحة تعرّض شقيقه، لضغوطات مُستمرة من قبل أعضاء “تيار الإسلام السياسي”، أثناء عمله كنائبٍ عامٍ للبلاد في العاصمة طرابلس.

وقال “عامر الحصادي”، “إن شقيقه “عبد العزيز الحصادي”، تعرّض للمضايقة، من قبل أعضاء تيار الإسلام السياسي، أثناء عمله كنائبٍ عامٍ”، مشيرًا إلى أن أغلب أقاربه، كانوا ينصحونه بعدم العودة إلى درنة، خشية تعرضه كغيره من القضاة للاغتيال على يد التنظيمات الإرهابية، غير أنه كان دائمًا ما يؤكد أنه لا يهابهم.

وقد أوضح “عامر الحصادي” أن شقيقه اُغتيل بعد يوم من رجوعه من العاصمة طرابلس، بعدما فتح مُسلحين اثنين النار عليه؛ فأردوه قتيلًا.

وقال الحصادي، “بينما كنت جالسًا في “البياصة الحمراء” وهو مجمع به عدد من المقاهي، حوالي الساعة 08:30 مساءً، قدِم إليّ أحد معارفنا، وأخبرني بأن عبد العزيز أُطلق عليه الرصاص من قبل مُسلّحين كانوا يستقلون سيارة أثناء سيره على رجليه في الشارع المعروف بـ”وسع بالك” في درنة.

وأضاف الحصادي، “لقد كانت كل الدلائل والمؤشرات تشير إلى عناصر إرهابية بدرنة هي من ارتكبت هذا الجرم الخبيث”، مُشيرًا إلى أن مصدر أمني ذكر أن شقيقه اُغتيل من قبل شخصين، يحمل أحدهما الجنسية الليبية والآخر السورية.

وفي 7 ديسمبر 2015 أعلن مدير أمن مديرية البيضاء “العقيد مؤمن بوزهرة”، إلقاء القبض على شخصين بتهمة تنفيذ عمليات اغتيال في درنة من أبرزها اغتيال المستشار “عبد العزيز الحصادي”، حيث أكد أنهما اعترفا خلال التحقيقات، بأنهما قاما باغتيال النائب العام السابق.

ولقد وثّقت، وكالة أخبار ليبيا 24، عدة عمليات اغتيال وجرائم إنسانية نفذتها الجماعات المُتطرفة في ليبيا، والتي تركّز معظمها في بنغازي ودرنة.

لقد استفادت الجماعات المتطرفة آنذاك من الوضع الأمني الهش والمفكك على نحو كبير، الذي كانت تعيشه ليبيا قبل عدة سنوات لتنفيذ اجنداتها الخبيثة من أجل تحويل البلاد ومقدراتها لخدمة مصالحها.

ولكن وقوف الليبيين واصطفافهم جنبًا لجنب لمحاربة الإرهاب بلا هوادة، وتقديمهم لتضحيات جمّة، أفشل كل السياسات التآمرية التي انتهجتها الجماعات المتطرفة المرتبطة بـ”داعش” و “القاعدة” وغيرها لجعلها إمارة تابعة لها.