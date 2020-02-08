تسييري طبرق يبحث مع القنصل الفخري الليبي في إيطاليا عودة شركة (رافانيلي) المنفذة للبنية التحتية

59

أخبار ليبيا 24 – خاص
بحث رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية مع القنصل الفخري الليبي بإيطاليا حسين المبروك العواميم إمكانية تذليل الصعوبات أمام الشركة الإيطالية (رافانيلي) المنفذة للبنية التحتية لأحياء القدس والحدائق والزهور.

وتم الاتفاق على الإسراع في حل كل المشاكل التي تعترض المشروع والشركة وتم بحث أوجه التعاون مع اتحاد جمعيات البلديات الإيطالية وخاصة في مجال التدريب.

يشار إلى أن شركة ريفانيلي الإيطالية هي إحد ى أبرز الشركات التي عملت في طبرق في مشاريع البنية التحتية وقد غادرت الشركة ليبيا بعد أن تعرضت للعديد من المشاكل الأمنية منها خطف أحد المهندسين عن طريق داعش بمدينة درنة.

المزيد من الأخبار

رغم الكارثة التي حلت بها؛ في حوار مع “أخبار ليبيا24” طالب ليبي يرفض…

الشرطة العسكرية بنغازي تضبط حاوية تحوي أسلحة مختلفة في إحدى المزارع

اخليل يوجه رسالة إلى الكتيبة “604” مشاة سرت..أزف الوقت فضرب أعناقكم واجب…

واضعًا شروط..صهد: المعلومات عما يحدث في المسار العسكري 5+5 تختلف تماما عما يزعمه…

المزيد

رغم الكارثة التي حلت بها؛ في حوار مع “أخبار…

الشرطة العسكرية بنغازي تضبط حاوية تحوي أسلحة مختلفة في إحدى…

اخليل يوجه رسالة إلى الكتيبة “604” مشاة سرت..أزف…