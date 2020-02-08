الشاطر يصف دور سلامة في ليبيا بـ “التآمري” ويتهم مجالس النواب والرئاسي والدولة بالرضوح له الشاطر يطالب مجالس النواب والرئاسي والدولة باتخاذ مواقف متشددة ضد سلامة

أخبار ليبيا24

انتقد، عبدالرحمن الشاطر، كل من مجلس النواب (المنعقد في طرابلس) والمجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة (الذي هو أحد أعضائه) لعدم اعتراضهم على ما وصفه بـ “الدور التأمري المتقن” الذي يلعبه رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، غسان سلامة.

وقال الشاطر، مغردًا على موقع تويتر، “مشكلتنا ليست في غسان سلامة، الذي يقوم بدوره التآمري بإتقان. مشكلتنا في مجالس الدولة والنواب والرئاسي الذين لم يعترضوا ولو مرة واحدة على مقترحاته وخططه العبثية لتعقيد الأزمة في ليبيا. دائما يلبونها”.

وطالب الشاطر، تلك المجالس بالرد على سلامة واتخاذ مواقف مشددة، وموازية لغضبة “بركان الغضب”، على حد قوله. وقال الشاطر، “عليهم اتخاذ مواقف متشددة موازية لغضبة بركان الغضب”.

وفي تغريدة أخرى، رأى عبدالرحمن الشاطر عضو المجلس الأعلى للدولة، أن غسان سلامة يعلم جيدًا عدة أمور ولكنه لا يطبقها، مشيرًا إلى أنه يعلم أن “توزيع الثروة يتم عبر دستور وليس لملمة أشخاص” وأن “المسار السياسي وفقا وتقيّدا بالاتفاق السياسي”.

وأن “المسار الأمني لن يكون بوابة لشرعنة العدوان ومنع هزيمته” وأن “الليبيون لن يقبلوا تكرار حكم العسكر”، وغير ذلك هو شريك في التآمر.