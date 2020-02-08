البنزرتي يزور منتخب الشباب في معسكره في تونس

أخبار ليبيا24- خاص

زار التونسي ” فوزي البنزرتي ” مدرب المنتخب الأول لكرة القدم برفقة المدرب المساعد زياد التومي بعثة المنتخب الليبي تحت 20 عام في معسكره في تونس.

واستقبل المدرب ومساعده النائب الثاني لرئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم حسين حبيب والجهاز الفني والإداري لمنتخب الشباب.

وبحسب الصفحة الرسمية للاتحاد الليبي فإن البنزرتي حث اللاعبين على تقديم أفضل ما لديهم في البطولة العربية.

وأشار البنزرتي خلال زيارته إلى أن اللاعب الليبي قادر على تقديم أداء جيداً في أصعب الظروف وأن الباب للمنتخب الأول سيكون مفتوحًا أمام لاعبي منتخب تحت 20 عام في حالة تألق أي لاعب في البطولة العربية .

ويستعد المنتخب الليبي للشباب تحت 20 عام للمشاركة في البطولة العربية في السعودية خلال الفترة من 26 فبراير الجاري و حتى الخامس من مارس المقبل في مدن الرياض والدمام والخبر.

ووضعت قرعة البطولة المنتخب الليبي في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات السودان والإمارات وجزر القمر .