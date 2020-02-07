المرتزقة الإرهابيون في ليبيا.. لمَ جاءوا.. ولمصلحة من يقاتلوا؟ المرصد السوري: أردوغان أرسل 4700 مرتزق سوري إلى ليبيا للقتال إلى جانب قوات الوفاق

أخبار ليبيا 24 – خاصّ

شهدت ليبيا في الآونة الأخيرة، توافد أعداد كبيرة من المقاتلين السوريين، الذين نقلتهم الحكومة التركية إلى هناك للقتال إلى جانب قوات حكومة الوفاق، في النزاع الدائر في غرب البلاد ضد قوات الجيش الوطني الليبي.

وتدور معارك مسلحة بضواحي العاصمة الليبية طرابلس، منذ مطلع أبريل الماضي بين قوات حكومة الوفاق من جهة، وقوات الجيش الوطني في الجهة المقابلة التي تهدف لتحرير العاصمة التي تسيطر عليها مليشيات مسلحة، بحسب ما يرى القائد العام للجيش المشير “خليفة حفتر”.

اتفاقية تعاون أمني

وبعد أشهر من القتال المتواصل وقّع رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، مع الرئيس التّركي “طيب رجب أردوغان” في نهاية نوفمبر الماضي، مذكرتي تفاهم لأجل التعاون الأمني والمناطق البحرية، وأثارت هذه الاتفاقية ردود فعل محلية وإقليمية ودولية رافضة؛ تخوفا من عواقبها السلبية على البلاد والمنطقة بكاملها.

وتأكدت هذه المخاوف عندما وافق البرلمان التركي في الثاني من يناير الماضي، على إرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق، لتزداد المخاوف المحلية والدولية من المخاطر والتهديدات الإرهابية، التي ستواجهها ليبيا عقب هذا القرار، وسط تحذيرات واسعة من تسلل عناصر إرهابية إلى البلاد مجددا.

مرتزقة سوريون

ودون أي تردد، أرسلت تركيا على فترات طوال، الأسابيع الماضية آلاف المقاتلين السوريين للقتال في ليبيا من بينهم متطرفين، ويتقاضون ألفي دولار شهريا، كانوا لا يتحصلون على ولو جزء بسيط من هذا المبلغ في بلدهم، وهذا ما يثبت أن هؤلاء المقاتلين الإرهابيين عبارة عن مرتزقة ترخص أرواحهم مقابل المال.

وعلق مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان “رامي عبدالرحمن” قائلا:- “إن أردوغان يزج بنحو 4700 سوري كمرتزقة في ليبيا ضمن معارك لا علاقة لأبناء الشعب السوري بها، وتشكل مخاطر حقيقية لنا”، مشيرا إلى أن المرصد السوري سيستمر في كشف هؤلاء المرتزقة على الرغم من الحملات الإعلامية التي يتعرضون لها من قبل الجماعات الموالية لأردوغان؛ لأنه يتعارض مع طموحات ثورة الشعب السوري التي تسعى في تحقيق الديمقراطية في سوريا، وفق قوله.

وأضاف:- أن “قوات أردوغان غزت الأراضي السورية بالتزامن مع استمرار إرسالها للمرتزقة إلى ليبيا، ونحن نتعاون مع جهات دولية في ملف هؤلاء المرتزقة الذين منهم من عاد أشلاء بضربات طائرات الجيش الليبي”، ولكن عبدالرحمن أكد أن المقاتلين السوريين تطوعوا للقتال في ليبيا بإرادتهم دون إجبار من أحد، وذلك طمعا في المال وبعضهم من أجل الهرب من قضايا جنائية.

مخاطر إرهابية

ولا شك أن هؤلاء المرتزقة السوريين الذين نقلوا إلى ليبيا ومن بينهم عناصر إرهابية بحسب ما أكدت تقارير صحفية، سيشكلون خطرا كبيرا، على البلاد كونهم لا تهمهم مصلحة الشعب ولا مصلحة الوطن، وأنهم بالتأكيد لا يقاتلون من أجل قضية تهمهم ولا عقيدة يؤمنون بها، بل جاءوا إلى ليبيا من أجل جمع الأموال فقط.

فضلا عن ذلك، سيزيد هؤلاء المرتزقة الإرهابيين من الأزمات الاجتماعية والاقتصادية على الشعب الليبي التي عانى منها لسنوات بسبب التنظيمات الإرهابية التي كانت موجودة في بنغازي ودرنة وسرت، إضافة إلى تعقيد الوضع الأمني في البلاد وتهديد المؤسسات الأمنية الذي يعد أكبر التحديات لليبيين ومن أبرز أولوياتهم.

لذا سيتوجب على الليبيين رص صفوفهم وتوحيد كلمتهم ضد التهديدات الأمنية التي قد تواجههم بسبب تسلل الإرهابيين الأجانب مجددا إلى البلاد، بعد ما هزموهم في بنغازي ودرنة وسرت وعدة مناطق أخرى بفضل جهود وعزيمة وإصرار أهالي تلك المدن الذين واجهوا الإرهاب والتطرف إلى أن قضوا عليه.