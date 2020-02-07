لمعالجتها من المس..أمن بنغازي تضبط مشعوذ اغتصب فتاة

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أكدت مديرية أمن بنغازي قسم شرطة النجـدة تمكن من إلقاء القبض على مشعوذ لقيامه باغتصاب فتاة في عمر الزهور بعد أن جلبها ذويها لغرض معالجتها من المس.

وأضاف مكتب إعلام المديرية أن مواطنًا حضر لدى قسم شرطة النجـدة أبلغ شكواه ضد أحد السحرة ومشعوذين كون هذا المواطن لديه ابنة وهي طالبة في الثانوية وتعرضت للمس فقام والدها بالاتصال بهذا المُشعوذ عن طريق الصفحة الخاصة به عبر “فيسبوك” “معالج روحاني”.

وأوضح مكتب إعلام مديرية أمن بنغازي أن المتهم كان مُتسترًا بالدين وقد أوهم الناس بأنه شيخ ومعالج روحاني.

وذكر المكتب أنه بعد أن أحضروه لعلاج الفتاة وبعد أكثر من جلسة طلب الاختلاء بها لغرض العلاج وفي حقيقة الأمر قام باغتصابها أكثر من مرة مما إدى إلى الحمل وأجبر الفتاة على إجهاض الجنين أو قتلها فقامت الفتاة بإجهاض الجنين.

وأشار مكتب الإعلام إلى أنه عندما علم والد الفتاة بهذا الأمر حضر إلى قسم شرطة النجـدة لتقديم بلاغ ضد هذا المشعوذ، موضحًا أنه على الفور تم إعداد فريق عمل من وحدة التحري والقبض بقسم شرطة النجـدة للتحري وجمع المعلومات و كونها قضية إنسانية أكثر منها جنائية.

وأكد أنه بعد تحديد منزله وهو المكان الذي يقوم فيه بممارسة طلاسم السحر والشعوذة بداخله وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة بتفتيش المنزل على الفور تم تفتيش المنزل وضبط الشخص والانتقال به إلى القسم.

وكشف المكتب أنه بالاستدلال معه اعترف بقيامه بأعمال السحر والشعوذة عن طريق التحضير بالبخور واعترف باغتصابه لهذه الفتاة الصغيرة وإجبارها على الإجهاض كما وجد بحوزته قنينة خمره واعترف بأنه مدمن للخمور عليه تم إحالته للاختصاص واتخذت حياله كافة الإجراءات القانونية.

