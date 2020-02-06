وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية يطلع على سير العمل بمركز بنغازي لتأهيل المعاقين

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زار وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية عيسى العيساوي صباح الأربعاء مركز بنغازي لتأهيل وإعادة تأهيل المعاقين للاطلاع على سير العمل و الأعمال الجارية والصيانات بورشة الأطراف الصناعية الملحقة بالمركز.

وأبدى العيساوي بعض الملاحظات والتوجيهات التي من شأنها تحسين العمل وتقديم الخدمات الأفضل.

وعقد وكيل عام وزارة الشؤون الاجتماعية اجتماعًا تقابليًا بمقر الوزارة في مدينة بنغازي بين إدارة المركز وإدارة المشروعات بالوزارة لإبداء بعض الملاحظات على الصيانة ومعالجتها بشكل عاجل.

ويشهد المركز صيانة بعض المرافق التابعه له منها ورشة الأطراف الصناعية والمخزن الرئيسي للورشة بالإضافة إلى إنشاء قسم الإيواء الخاص بالنساء لتقديم أفضل الخدمات لهذه الشريحة.