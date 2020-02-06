وزير الصحة يفتتح مكتب الحجر الصحي بمنفذ إمساعد البري

أخبار ليبيا 24 – خاص

افتتح وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب يوم أمس الأربعاء مكتب الحجر الصحي بمنفذ أمساعد البري.

وأكد عقوب أثناء اجتماعه مع قطاع الصحة والأجهزة الأمنية، على ضرورة تكاتف الجهود وأن وزارة الصحة تضع في مقدمة عملها تأمين منفذ إمساعد من الناحية الصحية التي هي من أولوياتها للحفاظ على ليبيا من أي أمراض.

وقال عميد بلدية إمساعد المكلف إبراهيم شحات إن وزير الصحة أعطى تعليماته العاجلة بتوفير كل الأجهزة الخاصة بالكشف الحراري على المسافرين الداخلين إلى ليبيا قادمين من مصر سواء الليبيين أو المصريين أو الأجانب.

وأضاف شحات في تصريح لـ”أخبار ليبيا24″ أن بلدية أمساعد جاهزة لتحصين الحدود الليبية من مرض كورونا أو أي مرض آخر، مؤكد أن لديهم غرفة عزل خاصة بحجز أي إصابة.

وأشار عميد بلدية إمساعد المكلف إلى أن بلدية إمساعد هي الواجهة الشرقية لليبيا والضرورة تحتم علينا التفتيش على أي حالة قادمة إلى ليبيا.