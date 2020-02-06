هل سلامة ووليامز قطعا وعودًا لـ “يهود ليبيا” بالمشاركة في الاجتماعات المستقبلية حول ليبيا؟

هل سلامة ووليامز قطعا وعودًا لـ “يهود ليبيا” بالمشاركة في الاجتماعات المستقبلية حول ليبيا؟ رافائيل لوزون: تلقي وعودًا أممية بمشاركة "اتحاد يهود ليبيا" في الاجتماعات المقبلة حول ليبيا

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قال رئيس، ما يسمى بـ “اتحاد يهود ليبيا”، رافائيل لوزون، إنه تلقى اعترافًا أمميًا، أثناء لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة ونائبته ستيفاني وليامز، بـ “اتحاد يهود ليبيا” ممثلًا لمكوّن اليهود في ليبيا.

كما قال إنه تلقى وعودًا قاطعة بالمشاركة الرسمية في الاجتماعات التي ستجرى حول ليبيا مستقبلًا.

وقال لوزون، على فيسبوك، “أخيراً .. اعتراف أممي باتحاد يهود ليبيا ممثلاً رسمياً لمكوّن الليبيين اليهود في ليبيا، ووعود قاطعة بالمشاركة الرسمية في كل الاجتماعات القادمة التي تخص وحدة وسلام ليبيا”.

وأضاف، “بصفتي رئيساً لاتحاد يهود ليبيا، استقبلني اليوم الخميس السيد غسان سلامة في مقر الأمم المتحدة بجينيف، وبحضور السيدة ستيفاني ويليامز”.

وقال لوزون، الذي نشر صورًا تجمعه مع كل من سلامة ووليامز، “تحدثنا خلال اللقاء عن المعاناة التي تعيشها بلادنا ليبيا بشكل عام، وتعيشها الجالية الليبية اليهودية بشكل خاص، ونضالها من أجل استرجاع حقوقها الإنسانية والاجتماعية”.

وأضاف “استمع السادة ستيفاني وسلامة باهتمام لما قدمته من نبذة عن الليبيين اليهود، تاريخياً، واوضاعهم حالياً، ورؤيتهم لحلول مشاكلهم ومشاكل ليبيا مستقبلياً”.

وقال لوزون، “أشعر بالارتياح لهذا التطور في التعاطي مع قضيتنا، وأتمنى لليبيا بجميع مناطقها ومكوناتها كل الرخاء والازدهار”.

واختتم، “أشكر جميع أصدقائي داخل ليبيا وخارجها، الذين دعموني خلال حراكي الأخير، وساندوني بالدعاء، ورفع المعنويات، الأمر الذي زاد من ثباتي، وإصراري، حتى تحقق هذا اللقاء”.