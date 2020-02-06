ليبيا تواجه أنغولا من أجل التأهل لكأس العالم

ليبيا تواجه أنغولا من أجل التأهل لكأس العالم

أخبار ليبيا24- خاص

يستعد المنتخب الوطني لمواجهة نظيره الأنغولي غدا الجمعة في مدينة العيون المغربية، في مباراة تحديد الترتيب الثالث ونيل برونزية بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات، ولحجز مقعد في نهائيات كأس العالم، التي تستضيفها لتوانيا أواخر هذا العام.

وفقد المنتخب الليبي فرصة المنافسه على بطولة أفريقيا عقب خسارته في نصف نهائي المسابقة أمام منافسه المصري بنتيجة 05 أهداف مقابل 02،