قولهم طابق أفعالهم.. السلطات الليبية تمنح أسر المنتمين للتنظيمات الإرهابية حقوقها

أخبار ليبيا 24 ـ خاصّ

لم يتخلَّ كرام الرجال عن مبادئهم وأخلاقهم، مهما عصفت بهم الظروف وقست عليهم الأحوال، على الرغم من أنهم ذاقوا من التنظيمات الإرهابية مرّ الأفعال وأشنعها، إلا أنهم تعاملوا بأصلهم الشريف وطبقوا ما أمرهم به ربهم وما حثهم عليه دينهم فعفوا عند المقدرة، وهذا من أكمل صفات الرجال.

وتحقيقا للعدل وتطبيقا للقاعدة الإلهية فإنه لا يحاسب أحد بذنب غيره، فبعد تحرير المدن المغتصبة من جبروت الإرهاب، قام أفراد القوات المسلحة بتسليم القضايا إلى الجهات التنفيذية بالدولة، ومن أبرز تلك القضايا، هي الاهتمام بأسر الإرهابيين ورعاية زوجاتهم وأبنائهم، سواء الذين قتلوا في محاور القتال، أو الذين تم القبض عليهم.

وتأتي هذه الخطوة الحكيمة لضمان عدم تفشي الحقد والكراهية والبغض بين أبناء بلدها؛ لأن الدولة تريد الأمن والاستقرار، وتبعد كل البعد عن ذلك الفكر الهمجي الذي يخلق توترا وفوضى عارمة في البلاد، فمن الطبيعي أن تكون المعاملة مختلفة لأننا لسنا مثلهم.

ومن منطلق هذه الآية الكريمة (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فقد سعت الشؤون الاجتماعية بالحكومة الليبية بعد تحرير مدينة درنة من ويلات التنظيمات الظلامية، إلى مبادرة مهمة في وقت صعب وظروف عصيبة؛ لأنه هناك رواسب سوداء، لازالت عالقة في أذهان أهالي المدينة بسبب الإرهابيين وتحتاج إلى وقت كي تتلاشى، أيضا تركيبة المجتمع في حد ذاتها صعبة.

وكان من الصعب القيام بهذه المبادرة، لولا توجيهات القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ودعم رئيس الحكومة الليبية ومساندة وزارة الداخلية، فانطلقت هذه المبادة السامية واتخذت الدولة إجراءاتها وتم العمل بشكل فعلي بخصوص صرف نصف رواتب المنتمين للتنظيمات الإرهابية، الذين قتلوا أو تم القبض عليهم؛ وذلك لضمان حقوق الأسر التي لا ذنب لها إلا أن ابنها باع نفسه للشيطان وتركهم في مهب الريح، مع العلم أنه استثنى من هذه المبادرة الذين لازالوا يقاتلون قوات الجيش بالإضافة إلى الفارين.

وكالة أخبار ليبيا 24 حاولت التواصل مع من أفرج على نصف رواتبهم، كخطوة أولى، لكن الجهات امتنعت نظرًا لحساسية الموقف، ولكن علمنا من بعض الأسر أنه فعلا تم الإفراج عن نصف مرتبات لعدد كبير من هذه الفئة.

في مدينة درنة لم تهجر عائلة ولم يستغل منزل كان أحد أفراده منتميا للتنظيمات الإرهابية، وإن حدثت هذه الاختراقات فهي محدودة، وتعد أخطاء فردية لكن في العموم لم تحدث انتهاكات تذكر في درنة.

العدالة ليست شعارا ترفعه السلطات الليبية فحسب، بل واقع طبقته وترجمته إلى أفعال، حتى إن كان الجرح غائرا من أفعال الجماعات الإرهابية، فلن نتصرف مثلهم، والدولة الليبية ستتعامل بما يمليه عليها قانون دولتها.