طبرق تبحث رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون

طبرق تبحث رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون بحث مسألة الخروقات الأمنية بجامعة طبرق

أخبار ليبيا24-خاص

عقد رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بو الخطابية اجتماعا مع حكماء المدينة بحضور العميد ميلود جواد مدير الأمن والعقيد فتحي عقيلة رئيس الدعم المركزي والعميد صالح حمد رئيس جهاز الحرس البلدي، وذلك لمناقشة رفع الغطاء الاجتماعي عن الخارجين عن القانون.

وقد ناقش رئيس المجلس الاختراقات الذي تحدث للحرم الجامعي من الشباب الخارج عن القانون، التي وصلت إلى حد حمل السلاح وترعيب الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس.

وقام رئيس المجلس التسييري بتسليم أمن الجامعة إلى الدعم المركزي، الذي سيبدأ في حماية الحرم الجامعي.

وطالب رئيس المجلس ورجال الأمن من الحكماء بضرورة المساعدة في رفع الغطاء الاجتماعي وتوفير المناخ المناسب لرجال الأمن في الحفاظ على الأمن داخل الجامعة والكليات التابعة لها.