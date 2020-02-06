رئيس لجنة الخارجية والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا يؤكدان على وقف التدخلات الخارجية

أخبار ليبيا24

أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جاشوا هاريس على ضرورة العمل لوقف التدخلات الخارجية.

وأسعرض الطرفان خلال اتصال هاتفي عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وأبرزها التطورات السياسية الأخيرة ونتائج مؤتمر برلين بالإضافة لسبل تعزيز العلاقات بين البلدين.

وشددوا على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى إغلاق حقول وموانيء تصدير النفط. وذلك من خلال دعم الحوار الاقتصادي وتحقيق التوزيع العادل لإيرادات النفط و مراقبة إنفاقها بشفافية وعدالة.

و أكد العقوري” على عمق العلاقات بين البلدين مجددًا شكره للمجهودات الأمريكية لدعم استقرار ليبيا و تقديره للمساعدات التي تقدمها الوكالة الأمريكية للتنمية في المجال الإنساني والتنموي آملا أن تستفيد ليبيا من الخبرات الأمريكية لبناء مؤسسات البلاد.