دورة تدريبية في تونس من تنظيم الاتحاد الليبي للهوكي

أخبار ليبيا24- خاص

اختتمت الأربعاء بالمركب الرياضي في برج السدرية بتونس دورة مدربي الهوكي في تونس بتنظيم الجامعة التونسية للرياضة للجميع وإشراف ااتحاد الليبي للهوكي .

وشهدت الدورة محاضرات ألقاها اﻷستاذ فتحي منصور ناجي والمدرب آدم موسى اﻷطرش .

ويهدف الاتحاد الليبي للهوكي من خلال هذه الدورة للمساهمة الفاعلة في نشر لعبة الهوكي في دول المغرب العربي.

وسبق وأن نظم الاتحاد الليبي للهوكي دورة مماثلة في الجزائر خلال الأسابيع الماضية وأبرم اتفاقيات ثنائية مع اتحادات المغرب العربي لمساهمة الكوادر الليبية في إقامة دورات تدريبية في مجالي التدريب والتحكيم وتنظيم مسابقات وبطولات اللعبة.