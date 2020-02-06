بعد دحر الإرهاب… انبعاث الحياة في الحركة السياسية والاقتصادية ببنغازي حركة سياسية نشطة في بنغازي بعد تعافيها من الإرهاب

أخبار ليبيا24-خاصّ

فتح الاستقرار الأمني وتعافي النشاط الاقتصادي، والنظام، الباب أمام عودة الحياة السياسية إلى بنغازي، بشكل نشط، بعد تطهيرها من الإرهاب الذي جثم عليها قبل سنوات وحوّلها إلى مدينة منعزلة بشكل كامل عن العالم.

واليوم الأربعاء، وفي هذا الإطار السياسي النشط، استقبلت بنغازي وفدًا من الاتحاد الأوروبي ودولة ألمانيا الاتحادية، حيث أجرى سفير ألمانيا لدى ليبيا “أوليفر أوفيتشا” وسفير الاتحاد الأوربي في ليبيا، “آلن بوجيا”، ومدير مكتب المغرب العربي والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الألمانية، “كريستيان بوك” والوفد المرافق لهم، زيارة إلى بلدية بنغازي، وذلك من أجل التنسيق في المشروعات التنموية وتقديم الدعم الفني.

وكان في استقبال الوفد، رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي،” الصقر عمران بو جواري”، وعدد من المسؤولين ووفد من أعيان بنغازي.

وتناول اللقاء التنسيق، فيما يتعلق بالشراكة مع البلديات في المجالات الصحية والدعم التقني وبرامج التدريب والتطوير للبلديات، كما تمت مناقشة برامج الدعم المقدمة من قبل الاتحاد الأوروبي لبلدية بنغازي، من خلال صندوق الأمم المتحدة الإنمائي؛ لدعم الاستقرار في ليبيا، وسبل دعم إيجاد الحلول المتعلقة بمشاكل الصرف الصحي والتحديات التي تواجه استكمال إعادة الاستقرار.

وأكد السفير الألماني، على أهمية هذه الزيارة للتعرف على احتياجات بلدية بنغازي، التي تحقق الاستجابة المُثلى لمُتطلبات سكانها وتقديم الدعم الفني والتقني من قبل المؤسسات الألمانية، كما أكد، سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا، ضرورة استمرار التنسيق في الأعمال المشتركة، وعلى أهمية ترسيخ دور البلديات في ليبيا.

من جانبه أشاد، رئيس المجلس التسييري للبلدية، بالدعم المُقدم من الاتحاد الأوروبي، معربًا تطلعه في مواصلة هذا الدعم.

هذا والتقى الوفد مع النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، “إحميد حومه”، وعدد من أعضاء مجلس النواب، حيث تمت مناقشة الأوضاع الراهنة التي تمر بها ليبيا ونتائج المؤتمرات واللقاءات الدولية في هذا الصدد.

كما التقى الوفد أيضًا بعدد من الشيوخ والأعيان، الذين أكدوا لأعضاء الوفد الزائر، بأن قرار إيقاف تصدير النفط هو قرار شعبي من المواطنين وهو نتيجة لاستجلاب العناصر الإرهابية والتوزيع غير العادل للثروة.

لقد عانت بنغازي لسنوات، من سيطرة المجموعات الإرهابية، التي أفسدت ودمرت ملامح الحياة العامة في عاصمة الشرق الليبي، وقتلت وهجرت أهلها ودمرت معالمها وأحياءها قبل أن تتخلص من الإرهاب.

واليوم باتت بنغازي، بعد صبر وجلد أهلها، تجني ثمار الاستقرار والأمن والانتعاش التدريجي النشط، بعد دحر المتطرفين منها واختفاء أصوات التفجيرات والعمليات الإجرامية الإرهابية، بعد حركة سياسية نشطة.

وتمثلت هذه الحركة، في بدء مجلس النواب الليبي في ممارسة نشاطه وعقد جلساته بانتظام في بنغازي، كما عملت الحكومة الليبية في نقل نشاطاتها إليها، بدءًا من رئاسة الوزراء، إضافة لعدد من وزاراتها، ما سمح للوفود الرسمية سواء العربية أو الأجنبية إلى إجراء الزيارات فيها.

لقد أصبحت، بنغازي اليوم، بعد صبر وجلد أهلها، تعيش نهضة ملفتة، وازدهارا وتم هذا بعد اجتثاث الإرهاب، الذي أثر على الحياة العامة فيها ودمر كل الأنشطة الأمنية والاقتصادية والسياسية وفرص إقامة المشاريع التنموية.