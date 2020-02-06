الصالات الليبية تفقد التأهل لنهائي أفريقيا ولاتزال فرصة المونديال متاحة

أخبار ليبيا24- خاص

فقد المنتخب الليبي فرصة التأهل إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا لكرة القدم داخل الصالات عقب خسارته أمام منافسه المنتخب المصري، بنتيجة خمسة أهداف مقابل هدفين وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأربعاء بقاعة الحزم في مدينة العيون المغربية، ضمن دور نصف نهائي من البطولة.

وسيواجه منتخب مصر الفائز من المباراة التي ستجمع المغرب مستضيف البطولة و أنغولا.

ولاتزال فرصة تأهل المنتخب الليبي للمونديال، في حالة فوزه في مباراة تحديد المركز الثالث، حين يواجه الخاسر من لقاء المغرب وأنغولا غدا الجمعة.

وسيكون التأهل لمونديال ليتوانيا 2020. أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في البطولة الأفريقية .