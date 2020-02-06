الحرس البلدي البيضاء يكشف طريقة “غش” في صناعة الطوب الإسمنتي

أخبار ليبيا24



أعلن جهاز الحرس البلدي البيضاء اليوم الخميس، ضبط عمال في أحد مصانع الطوب الإسمنتي في المدينة يقومون بالغش وخلط مواد غير صالحة أثناء صناعة الطوب.

وأضاف الجهاز أنه بعد ورود معلومة بالخصوص وبعد التحري والتأكد قام أعضاء مركز الحرس البلدي الجنوبي المنطقة الصناعيه برئاسة الرائد محمد عبدالمجيد وأعضاء المركز بالتوجه إلى المصنع والتأكد من المعلومة.

وأكد جهاز الحرس البلدي أنه تم ضبط العمال الذين تبين أنهم يقومون بحرق إطارات السيارات وأخذ رمادها بعد الحرق ووضع الصبغة أثناء خلطها مع “الكوالينة” حتى يتم إلغاء اللون الأبيض.

وأشار الجهاز إلى أن العمال يقومون بوضع رماد الإطارات و”الكوالينة” ضمن المواد الأساسية لصناعة الطوب الإسمنتي حيث الرماد يعتبر صبغة تعطي لون الطوب الطبيعي حتى لا يكتشف الزبون اللون الأبيض للطوب، مؤكدً أن الهدف من ذلك توفير بعض المواد.

وأكد جهاز الحرس البلدي البيضاء أن إضافة “الكوالينة” ورماد الإطارات كصبغة يعتبر أحد وسائل الغش في الصناعة بحيث يصبح الطوب هش وبذلك ينتجون كميات كبيرة من كيس إسمنت واحد.